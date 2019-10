Esposito è pronto a dare il suo contributo alla squadra?

3 settimane fa è venuto qui Viscidi e ho detto che ero contentissimo che Esposito partecipasse al Mondiale. Ovviamente ho specificato che nel caso un cui fosse successo qualcosa… e lui mi ha detto che non c'erano problemi; quindi non capisco questa polemica. Esposito è un prospetto importante per il futuro, ma anche per il presente dell’Inter. E’ cresciuto tanto come mentalità, qualitativamente. E’ a tutti gli effetti un giocatore della rosa, è un gioacatore importante già adesso. Non avrei paura a farlo giocare, lo stavo facendo esordire a Barcellona, per far capire che fiducia ho io e quella che hanno i compagni. Sta lavorando e avrà le sue chance I compagni hanno fiducia, la società anche, io e lo staff pure.