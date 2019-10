Risultati Serie A, 8^ giornata: gol e highlights

L'ottava giornata di Serie A registra il 6° risultato utile del Cagliari, vittorioso 2-0 sulla Spal grazie alla magia di Nainggolan e al bis di Faragò. Maran sale al 5° posto con 14 punti. Riparte l'Udinese che supera il Torino alla Dacia Arena: decide il gol di Okaka, 3° stop di fila in trasferta per i granata agganciati a quota 10 dalla squadra di Tudor. Termina 0-0 a Marassi tra Samp e Roma, infortuni per Cristante e Kalinic tra i giallorossi. Espulso Kluivert nel finale

CAGLIARI-SPAL 2-0

9' Nainggolan, 67' Faragò



CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò (82' Klavan), Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Castro (46' Nandez), Cigarini, Rog; Nainggolan (71' Ionita); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (65' Cionek), Igor; Sala (60' Valoti), Missiroli, Valdifiori (78' Moncini), Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

Ammoniti: Missiroli (S), Tomovic (S), Simeone (C), Igor (S), Nainggolan (C), Pellegrini (C), Rog (C), Cionek (S), Valoti (S)

UDINESE-TORINO 1-0

42' Okaka

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Ter Avest (63' Becao), Mandragora, Jajalo (74' Walace), De Paul, Sema; Lasagna (85' Nestorovski), Okaka. All. Tudor (squalificato, Gotti in panchina)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic (46' Zaza), Laxalt (84' Millico); Verdi (60' Falque), Belotti. All. Mazzarri

Ammoniti: Lukic (T), Jajalo (U), Laxalt (T), Izzo (T), Becao (U), Okaka (U)

SAMPDORIA-ROMA 0-0

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni (60' Depaoli), Vieira, Bertolacci (73' Ekdal), Jankto; Gabbiadini (65' Bonazzoli), Quagliarella. All. Ranieri

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante (8' Pastore), Veretout; Florenzi (75' Perotti), Zaniolo, Kluivert; Kalinic (47' Dzeko). All. Fonseca (squalificato, Campos in panchina)

Ammoniti: Vieira (S), Bertolacci (S), Mancini (R), Bereszynski (S), Perotti (R)

Espulso: Kluivert (R) all'86'