Passo falso, per il Torino, che cade in casa dell’Udinese: ha deciso l’incontro il colpo di testa di Okaka a fine primo tempo, che ha fissato il punteggio sull’1-0 finale. Walter Mazzarri ha analizzato così la gara, intervistato da Sky Sport: "Prestazione negativa? Non esageriamo. Sul campo dell'Udinese fanno fatica tutti, la squadra è ottima e hanno giocatori di valori. Noi siamo partiti sottotono come ci capita spesso, abbiamo fatto tanti errori tecnici spianando la strada agli avversari. Analizzando la partita, è da pareggio: il primo tempo sono stati più bravi loro, nel secondo lo siamo stati più noi. Non si può pensare di venire a Udine per fare una passeggiata. Dobbiamo riflettere sui nostri errori, commessi contro una squadra forte fisicamente. Così si rischia di perdere e infatti abbiamo perso".

Errori tecnici

L’analisi dell’allenatore è proseguita così: “Tanti giocatori devono trovare ancora la condizione migliore, però ci vuole più attenzione quando siamo dentro l’area: nell’occasione del gol eravamo nella posizione giusta per marcare ma non l’abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo fatto anche tanti errori di passaggio, non ci siamo presi la responsabilità di tirare in porta. Bisogna concludere e fare bene l’ultimo passaggio se no non si creano neanche le occasioni”.