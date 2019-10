Inter, Candreva: "La mano di Conte è visibile: sacrificio e umiltà"

Dopo il gol al Borussia Dortmund, l’esterno nerazzurro ha raccontato la sua rinascita in un’intervista rilasciata a Sky Sport: "C’è sempre tempo per migliorarsi, con Conte sto imparando tanto. C’è aria positiva e il giusto entusiasmo, il margine di crescita collettivo è ampio"

Antonio Candreva è uno dei calciatori su cui è maggiormente visibile l’effetto Conte. Se prima dell’avvento del nuovo allenatore, infatti, l’esterno non aveva un ruolo di primo piano nel progetto tecnico, ora invece ne è grande protagonista come confermato dal gol segnato nella sfida di Champions League col Borussia Dortmund. "La mano del mister si è vista fin dalla prima settimana di lavoro, dalla prima amichevole. C’è aria positiva, il giusto entusiasmo, la voglia di lavorare con sacrificio e umiltà, è come se fossimo tutti ripartiti da zero. Stiamo bene e ci alleniamo forte da inizio settimana per arrivare pronti la domenica. Il margine di crescita della squadra è grande, ci sono ragazzi giovani che possono migliorare ancora e dare tanto. Dobbiamo ripartire dalla sfida coi tedeschi, dove siamo stati un blocco unico e abbiamo giocato da squadra. Dopo questa partita c’è molto ottimismo e fiducia nei nostri mezzi ma sappiamo anche che non ci possiamo rilassare. Ora mettiamo nel cassetto la Champions League e ci ripensiamo tra due settimane" ha detto il giocatore nell’intervista rilasciata a Sky Sport.

La vittoria sul Borussia Dortmund

"Abbiamo fatto una prestazione totale, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, nei momenti in cui c’era da attaccare lo abbiamo fatto. Soprattutto in campo internazionale bisogna stare attenti per 95 minuti. È stato importante chiuderla, avevamo già avuto qualche occasione anche prima ma alla fine l’abbiamo fatto e abbiamo portato a casa una bella vittoria" ha raccontato Candreva, ripensando alla scorsa partita.

Prospettive personali

"C’è sempre tempo per migliorarsi, poi con il mister si impara e si migliora giorno dopo giorno, grazie al lavoro, all'attenzione e al sacrificio" ha proseguito. E con un Candreva così, la Nazionale può diventare più di una suggestione: "Sappiamo tutti quanto posa essere importante per ognuno di noi, chi ne ha fatto parte sa quali emozioni si provano a rappresentare il proprio paese in giro per il mondo, ma l’importante è lavorare e farsi trovare pronti, poi quello che verrà andrà bene".