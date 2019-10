Inter-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Dopo la vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund, l'Inter ospita il Parma per tentare il sorpasso alla Juve in vetta alla classifica. Conte conferma il 3-5-2 e non rinuncia a Lukaku, partner di Lautaro in attacco. Gli emiliani di D'Aversa, costretti a fare a meno di Inglese e Cornelius, si affidano all'ex Karamoh. Il match è trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251