Francesco Caputo (Sassuolo) – SCONSIGLIATO – Non è un buon momento a livello offensivo per la punta centrale del Sassuolo. La squadra di De Zerbi è una di quelle che genera più reti nelle partite fin qui disputate ma Caputo, noto bomber ‘interno’, fuori casa fa un bel po’ più di fatica. Considerate anche che nelle ultime due partite giocate, in 180 minuti, non ha fatto registrare tiri in porta. Le conclusioni tentate sono state solo due. A Verona non sarà facile per il Sassuolo. Chi spera in un ritorno in grande stile di ‘Ciccio’, potrebbe, per ora, rimanere deluso