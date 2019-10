Nell'ambito della campagna Buu la società nerazzurra va incontro ai tifosi con disabilità sensoriali con due progetti: oggi prima conferenza stampa di Conte con la Lis (Lingua italiana dei segni). Disponibile anche radiocronaca allo stadio per i fan non vedenti e ipovedenti

Due le iniziative promosse dall’Inter nell’ambito della campagna Buu (No to Discrimination- Brothers Universal United). I destinatari sono i tifosi con disabilità sensoriali a cui viene data la possibilità di seguire gli eventi sportivi senza barriere e con agevolazioni importanti. La prima, una novità, riguarda i tifosi non udenti ed è stata sperimentata nella conferenza stampa di Antonio Conte in vista del match contro il Parma: grazie al Progetto Lis, infatti, tutto l’evento è stato raccontato nella Lingua italiana dei Segni.

A questa novità si affianca un’altra iniziativa realizzata insieme al Cafe (Centre for access to football in Europe), associazione partner della Uefa. Per le partite casalinghe i tifosi ciechi e ipovedenti possono usufruire di una radiocronaca dedicata. Questo progetto di Audio Descriptive Commentary è d’altronde già attivo dall’inizio di questa stagione