Dejan Kulusevski ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Sto studiando per prendere la patente, prima delle partite mi carico ascoltando rap"

Dejan Kulusevski: 2 gol e 5 assist in questa stagione con la maglia del Parma in Serie A. Ragazzo nato nel 2000 e per questo ancora senza patente: “Sto studiando per prenderla”. Il centrocampista del Parma ricorda i suoi primi anni in Italia: "Sono arrivato a 15 anni e mezzo. Ho fatto 2 anni di scuola e ho imparato discretamente l'italiano. All'inizio era brutto perche era difficile inserirsi, ma pensavo fosse la cosa giusta da fare per diventare piu forte".

Numeri da record

Kulusevski è il più giovane giocatore dei maggiori cinque campionati europei ad aver fornito almeno cinque assist in questa stagione. In generale, soltanto Kevin De Bruyne (otto) e Islam Slimani (sei), hanno fornito più passaggi vincenti rispetto a Kulusevski nei top-5 campionati europei 2019/20. Il giovane centrocampista del Parma è anche l’unico giocatore di questa Serie A ad aver servito più di un assist in due partite in campionato differenti. Non solo, Kulusevski è il marcatore più giovane di questo campionato e solo tre giocatori hanno completato più dribbling di lui (18) in questa Serie A: Falco (21), Ribery (20) e Correa (19).