Probabili formazioni di Inter-Parma

Nerazzurri all'esame Parma dopo la convincente vittoria sul Borussia in Champions. Conte potrebbe lasciare in panchina Lukaku e De Vrij. Sul fronte gialloblù, è emergenza attacco. Il match sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) sabato alle 18.00

Archiviato il ko contro la Juve, l'Inter di Conte è subito tornata a correre dopo la sosta. Due vittorie contro Sassuolo e Borussia Dortmund, con l'attenzione che ora torna sulla Serie A: sabato per i nerazzurri c'è il Parma al Meazza. Un impegno da non sottovalutare, con la squadra di D'Aversa in gran forma (tre vittorie nelle ultime quattro) nonostante alcune emergenze di reparto. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

Inter, rischio panchina per Lukaku. Turnover anche per de Vrij

Dopo un giovedì di scarico, i nerazzurri oggi sono di fronte al primo vero allenamento verso il Parma. Solite prove di 3-5-2, ma con alcune importanti novità negli interpreti. Contro il Borussia Dortmund de Vrij stava per abbandonare il campo. Conte in conferenza stampa aveva sottolineato il problema fisico dell’olandese che quindi potrebbe riposare contro il Parma. Bastoni ha datto sicurezze e con tutta probabilità sarà uno dei titolari in difesa. L’obiettivo di Conte è anche recuperare Sensi senza però forzare troppo visto l’affaticamento che gli ha fatto saltare la sfida di Champions. Gli esterni dovrebbero essere Candreva e Biraghi, in attacco scalpita Politano (oltre al giovane Esposito) anche perché Lukaku è uscito zoppicando contro il Borussia e potrebbe riposare almeno inizialmente.



Inter (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, Skriniar, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez, Politano.

Parma, AAA cercasi punta centrale

Inglese è ko e mentre il responso degli esami a cui è stato sottoposto Cornelius parla di lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il danese quindi, fresco della tripletta al Genoa, non sarà disponibile. Ad oggi manca quindi la punta centrale del tridente con Gervinho che potrebbe giocare al centro dell'attacco con Karamoh e Kulusevski ai suoi lati (anche Sprocati ha qualche possibilità di partire dall'inizio nel 4-3-1-2 provato in settimana da D'Aversa). In difesa out Bruno Alves e Laurini. Coppia centrale formata da Iacoponi e Gagliolo con Dermaku come possibile alternativa.

Parma (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Gervinho, Kulusevski.