Le probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

Bologna-Sampdoria. I rossoblù a quota 9 punti in classifica, alla ricerca di una vittoria che manca dalla terza giornata di campionato, 3-4 in rimonta sul campo del Brescia. Di contro i blucerchiati, ultimi in classifica, ma reduci dal pareggio interno 0-0 contro la Roma. Ranieri, alla seconda partita sulla panchina della Samp, va verso la conferma dell'11 schierato contro i giallorossi

Due formazioni in cerca di riscatto, entrambe alla ricerca di una vittoria che manca da tanto tempo. I rossoblù allenati da Sinisa Mihajlovic non la trovano dalla terza giornata di campionato, quando espugnarono in rimonta 3-4 il campo del Brescia. Nell'ultimo turno un'ottima prestazione sul campo della Juventus, che però non ha portato punti. Ottima gara anche per la Sampdoria. All'esordio sulla panchina blucerchiata, Claudio Ranieri ha portato a casa uno 0-0 contro la Roma che è servito per muovere la classifica. Samp sempre all'ultimo posto con 4 punti, ma che sembra aver ritrovato un po' di certezze con il cambio di guida tecnica.

Due dubbi per Mihajlovic

Continuano le terapie per Tomiyasu, Medel e Destro, allenamento differenziato invece per Dijks. Queste le indisponibilità in casa Bologna. A sinistra quindi si va verso la conferma di Krejci. I dubbi principali riguardano difesa e centrocampo. Bani e Denswil si giocano il posto al centro della difesa al fianco di Danilo, mentre a centrocampo Svanberg potrebbe confermare il posto da titolare nonostante la folta concorrenza.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.Mihajlovic

Confermati gli 11 schierati contro la Roma?

La tentazione di Claudio Ranieri è quella di schierare la stessa formazione che ha imposto lo 0-0 ai giallorossi. Il sistema di gioco sarà sicuramente lo stesso con la conferma del 4-4-2 visto domenica scorsa. De Paoli sembra aver recuperato da un virus influenzale che lo ha colpito in settimana e al momento l'unico indisponibile è Linetty. I veri ballottaggi sono a centrocampo e in attacco. Gabbiadini favorito per affiancare Quagliarella, ma insidiato da Bonazzoli. A centrocampo Ranieri potrebbe schierare Bertolacci insieme ad Ekdal, con Vieira pronto a sostituire uno dei due.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Bertolacci, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.Ranieri