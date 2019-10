Probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Viola e biancocelesti sono appaiati a 12 punti in classifica: la squadra di Montella è reduce dal pareggio senza gol del Monday Night giocato a Brescia, mentre Simone Inzaghi è voglioso di rivalsa dopo il ko in rimonta rimediato in Europa League a Glasgow. Il match del Franchi sarà in diretta su Sky Sport Uno domenica alle 20.45

La Fiorentina è in salute: dopo aver perso le prime due gare di campionato, la squadra di Montella ha iniziato a ingranare fermando la Juve e trovando un 2-2 esterno con l'Atalanta. Il mezzo passo falso di lunedì sera col Brescia non cancella le tre vittorie di fila arrivate contro Samp, Milan e Udinese. La nona giornata di campionato si chiude con il match del Franchi in cui la squadra di casa ospita una Lazio che non dà punti di riferimento a tifosi o appassionati di betting. Inzaghi ha bisogno di una vittoria che non arriva dal convincente 4-0 sul Genoa della 6a giornata. Una curiosità: l'ultimo Fiorentina-Lazio all'Artemio Franchi ha visto le due squadre pareggiare per 1-1: segnarono Ciro Immobile e Luis Muriel, proprio come sabato scorso in Atalanta-Lazio, partita in cui entrambi hanno messo a segno una doppietta.

Fiorentina, turnover in vista

Con il turno infrasettimanale alle porte Montella potrebbe cambiare qualche petalo della viola. Vlahovic e Boateng sperano in una promozione ma non sarà facile togliere il posto a Chiesa e Ribery, considerando che in lizza c'è anche Sottil. Trattandosi del posticipo domenicale, la conferenza stampa dell'allenatore viola si terrà sabato 26 ottobre alle ore 12:45.

Fiorentina (3-5-2) Probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Lazio, da verificare Milinkovic-Savic

Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta in rimonta di Glasgow nel giovedì di Europa League, non trova il successo in campionato dal 29 settembre: un 2-2 col Bologna e un 3-3 con l'Atalanta gli sono valsi due punti nel mese di ottobre, interrotto dalla pausa nazionali. Per la sfida del Franchi l'allenatore biancoceleste deve sciogliere i dubbi in difesa, dove Bastos insidia sia Luiz Felipe che Radu. In attacco il ballottaggio è tra Correa e Caicedo. Da verificare Milinkovic-Savic: affaticamento.

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.