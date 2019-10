Gli esami ai quali è stato sottoposto Gonzalo Higuain al J Medical hanno dato esito negativo. Durante la gara con il Lecce l'attaccante argentino aveva subito un duro colpo alla testa. Bisognerà attendere per conoscere le condizioni di Pjanic, out per un fastidio muscolare: il centrocampista verrà valutato lunedì 28

Non soltanto il pareggio che ha frenato la corsa della Juventus in testa alla classifica, la trasferta di Lecce ha lasciato in dote ai bianconeri anche i problemi fisici accusati da Gonzalo Higuain, Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic.

A destare particolare preoccupazione nell’immediato erano state le condizioni di Gonzalo Higuain, colpito duramente alla testa in maniera fortuita dal portiere giallorosso in uscita nel finale di partita. Higuain, sanguinante, è stato prima medicato sul campo con una vistosa fasciatura sul capo, poi tenuto sotto osservazione al termine del match. Una volta rientrato a Torino con il resto della squadra, l’attaccante argentino è stato sottoposto ad accertamenti presso il J Medical: sospiro di sollievo per il Pipita e per la Juve, le visite hanno dato esito negativo. Così come hanno dato esito negativo gli esami ai quali è stato sottoposto Bentancur, che – seppur rimasto in campo per tutti e 90 i minuti - era uscito dal terreno di gioco dolorante.

Bisognerà attendere la giornata di lunedì 28 ottobre per conoscere la reale entità del problema accusato da Pjanic, costretto ad uscire al 67’ per un fastidio muscolare. Sempre nella giornata di lunedì la Juve tornerà al lavoro in vista del turno infrasettimanale di Serie A, mentre per domenica è previsto riposo.