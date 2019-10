L'attaccante francese, di proprietà dell'Inter, è stato grande protagonista nel 2-2 ottenuto dal Parma contro i nerazzurri. Karamoh ha segnato un gran gol, quello del momentaneo 1-1 gialloblù, approfittando di un errore di Brozovic e scaricando un destro potentissimo imprendibile per Handanovic. Il classe '98 (che ha poi anche servito un assist vincente a Gervinho) non ha esultato per rispetto della sua ex squadra e dei suoi vecchi tifosi. E i sostenitori presenti a San Siro hanno apprezzato: per lui e per la sua giocata sono arrivati tanti applausi

INTER-PARMA 2-2: GOL E HIGHLIGHTS