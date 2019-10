1/23

La rete del belga contro il Parma non è bastata per la vittoria e il contro sorpasso sulla Juve al primo posto della classifica. Lukaku sale comunque a quota sei reti nelle sue prime nove presenze in campionato. Le altre contro Lecce, Cagliari, Milan e la doppietta col Sassuolo. Dal 1994 solo due attaccanti lo battono. Ecco la classifica completa dei bomber nerazzurri con almeno 2 reti realizzate

INTER-PARMA 2-2: GOL E HIGHLIGHTS