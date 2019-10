Teme un po’ la stanchezza, viste infortuni e squalifiche, dopo la gara di Europa League?

Sì, quella col Borussia è stata la partita in cui abbiamo corso di più e ad alta intensità su un campo pesante. La mia preoccupazione in questo momento è recuperare la squadra dal punto di vista fisico per la partita contro il Milan che sarà più fresco e brillante perché non ha giocato in Europa come noi