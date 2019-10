Roma-Milan, orari e dove vedere la partita in tv

Allo stadio Olimpico Roma e Milan si affrontano alle ore 18: tutte le informazioni su come vedere la gara valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A

Fischio d'inizio alle ore 18, Roma e Milan si giocano allo stadio Olimpico una partita fondamentale per la classifica e per il morale. Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi, i giallorossi in casa della Sampdoria e i rossoneri a San Siro contro il Lecce. Fonseca e Pioli cercano ora tre punti importanti, in quella che sarà la 169^ sfida in Serie A tra queste due squadre.

Dove vedere la partita su Sky

La partita tra Roma e Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Daniele Adani (a bordocampo ci saranno Assogna, Mangiante e Di Stefano). La gara sarà visibile (anche in 4K) sul canale Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e sul canale Sky Sport 251 su fibra e satellite.