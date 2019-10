Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 9^ giornata

Dopo i passi falsi di Juventus e Inter, le rivali proveranno ad approfittarne. A partire dal Napoli, che scenderà in campo a Ferrara alle 15. Gli azzurri, reduci dalla bella vittoria di Salisburgo, hanno l'occasione di portarsi a meno quattro dalla capolista. Cercherà di farlo su un campo ostico ma contro un avversario che rievoca bei ricordi. Sono 11, infatti, le vittorie consecutive contro la Spal (è la striscia record per Mertens e compagni in una singola competizione). Alla stessa ora va in scena anche l'Atalanta che, in caso di successo, ridurrebbe a tre il proprio svantaggio dalla Juventus. Ci sarà da battere l'Udinese, che si presenta a Bergamo con la migliore difesa del campionato. A dire il vero, però, la domenica di Serie A si apre alle 12:30 con Bologna-Sampdoria. Seconda partita sulla panchina dei blucerchiati per Ranieri che, considerata la vittoria del Genoa sul Brescia, si trova al momento all'ultimo posto in classifica. L'ultima partita in programma alle 15, invece, è Torino-Cagliari: i granata sono chiamati a reagire, dal momento che non vincono dal 26 settembre scorso (2-1 al Milan). Poi le sconfitte con Parma e Udinese e il pareggio con il Napoli. Dall'altra parte un Cagliari che sogna l'Europa (quinto posto in classifica per Maran) e che non perde dalla gara con l'Inter dello scorso primo settembre. Alle ore 18 il big match della nona giornata, ovvero Roma-Milan. La seconda di Pioli contro un avversario falcidiato dagli infortuni. I giallorossi non vincono da due partite, i rossoneri in trasferta hanno perso due gare su quattro. Chiudono, alle 20:45, Fiorentina e Lazio. Ribery contro Immobile ma non solo. E al Franchi ci sarà anche il presidente viola Rocco Commisso.

Domenica 27 ottobre, il programma

Bologna-Sampdoria (ore 12:30) - DAZN

Spal-Napoli (ore 15) - DAZN

Torino-Cagliari (ore 15.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 252 su fibra e satellite

Atalanta-Udinese (ore 15.00) – Sky Sport 253 su fibra e satellite e Sky Sport 484 su digitale terrestre

Roma-Milan (ore 18.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

Fiorentina-Lazio (ore 20.45) – Sky Sport Serie A e Sky Sport UNO su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite