Lo scontro diretto in zona Champions del San Paolo è stato affidato a Giacomelli, con Banti al VAR. Per la sfida delicata tra Lazio e Torino è stato scelto Orsato. Fabbri per Brescia-Inter, Giua per Juve-Genoa

Per un turno di campionato che si è appena concluso, ce n’è uno pronto ad aprirsi. La 10^ giornata di Serie A, infatti, è alle porte e si giocherà nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Per questo, la Commissione ha già selezionato i direttori di gara che scenderanno in campo per il turno infrasettimanale. L’incrocio più interessante in termini di classifica è senza dubbio quello tra Napoli e Atalanta. Per la sfida del San Paolo è stato scelto Piero Giacomelli della sezione di Trieste; gli assistenti saranno Bindoni e Longo, il quarto uomo sarà Doveri, i due VAR saranno Banti e Manganelli. Partita delicata anche all’Olimpico, dove si affronteranno Lazio e Torino: Rizzoli non prende rischi e ha affidato la partita a Daniele Orsato, con il napoletano Maresca in sala video. Per Juventus – Genoa è stato designato il giovane Giua di Olbia con Calvarese al VAR, mentre l’anticipo tra Brescia e Inter sarà diretto dall’internazionale Fabbri, supportato dall’esperto Aureliano al monitor.

Le altre designazioni

Per Cagliari – Bologna è stato selezionato un arbitro appartenente all’organico di Serie B: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Sacchi, classe 1984, è alla sua seconda presenza stagionale in Serie A, dopo aver diretto Lecce – Hellas Verona 0-1 alla seconda giornata di campionato. Nella scorsa stagione ha collezionato tre presenze nella massima divisione, a cui si aggiungono quella dell’annata 2016/17 (Udinese – Crotone 2-0) e l’esordio nel maggio 2015, in un Chievo – Atalanta 1-1 della penultima giornata. Sarà affiancato dagli assistenti Rocca e Villa, con Pezzuto nel ruolo di quarto uomo; i VAR saranno Pairetto e Ranghetti. Piccinini dirigerà l'incontro tra Milan e Spal a San Siro, con Chiffi che lo assisterà dalla sala video; per l’arbitro romagnolo è il primo incrocio con i rossoneri e la prima direzione nello storico stadio milanese. Udinese - Roma è stata invece affidata ad Irrati di Pistoia, con Mazzoleni al VAR. Completano il quadro delle designazioni: Manganiello per Parma - Hellas Verona (Rocchi al VAR), Massa per Sampdoria - Lecce (Di Paolo al VAR) e Mariani per Sassuolo - Fiorentina (Nasca al VAR). Impegnati, dunque, i quattro componenti del gruppo Var Pro.

L’elenco completo

BRESCIA – INTER martedì ore 21:00

FABBRI di Ravenna

PERETTI – DI VUOLO

IV: PASQUA

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: SCHENONE

CAGLIARI – BOLOGNA mercoledì ore 21:00

SACCHI di Macerata

ROCCA – VILLA

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – GENOA mercoledì ore 21:00

GIUA di Olbia

VALERIANI – SANTORO

IV: LA PENNA

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: DI IORIO

LAZIO – TORINO mercoledì ore 21:00

ORSATO di Schio

PRETI – BRESMES

IV: ABISSO

VAR: MARESCA di Napoli

AVAR: FIORITO

MILAN – SPAL giovedì ore 21:00

PICCININI di Forlì

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: VALERI

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – ATALANTA mercoledì ore 19:00

GIACOMELLI di Trieste

BINDONI – LONGO

IV: DOVERI

VAR: BANTI di Livorno (Var Pro)

AVAR: MANGANELLI

PARMA – HELLAS VERONA martedì ore 19:00

MANGANIELLO di Pinerolo

IMPERIALE – ROSSI L.

IV: GUIDA

VAR: ROCCHI di Firenze

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – LECCE mercoledì ore 21:00

MASSA di Imperia

TEGONI – CALIARI

IV: DI MARTINO

VAR: DI PAOLO di Avezzano (Var Pro)

AVAR: GIALLATINI

SASSUOLO – FIORENTINA mercoledì ore 21:00

MARIANI di Aprilia

DE MEO – PRENNA

IV: GHERSINI

VAR: NASCA di Bari (Var Pro)

AVAR: MONDIN

UDINESE – ROMA mercoledì ore 21:00

IRRATI di Pistoia

LO CICERO – BOTTEGONI

IV: ILLUZZI

VAR: MAZZOLENI di Bergamo (Var Pro)

AVAR: VIVENZI