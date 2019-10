Ospite consueta nella trasmisssione televisiva Tiki Taka, la moglie e procuratrice dell'attaccante argentino ha svelato un ipotetico retroscena di mercato: "Per me sarebbe stata una soluzione molto più comoda"

Juventus, Napoli, Roma, ora anche il Milan. Nell'ultima estate l'elenco delle pretendenti italiane a Mauro Icardi è stato aggiornato spesso. Wanda Nara, moglie e procuratrice dell'attaccante ora al Psg, ha svelato un presunto retroscena di mercato riguardo suo marito e la squadra rossonera. Ospite fissa della trasmissione televisiva Tiki Taka, ha dichiarato: "C'era la possibilità di portarlo al Milan? Sì, per me sarebbe stato molto più comodo, per la famiglia, i miei figli e anche la mia carriera. Ha però scelto la cosa migliore per la sua carriera".

Icardi, i suoi numeri in Francia

Icardi in Francia sta infatti facendo benissimo: dopo la doppietta di domenica sera al Marsiglia, è già a quota 7 gol con il Paris Saint Germain. Ma l'Inter resta sempre un pochino nel cuore dei due. Interpellata anche sul possibile rigore non assegnato a Lautaro Martinez in Inter-Parma, la showgirl ha affermato: "Assurdo non sia stato assegnato un rigore del genere"