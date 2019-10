Brescia-Inter, orari e dove vedere la partita in tv

Il secondo appuntamento della 10^ giornata di Serie A sarà Brescia-Inter, al via per il turno infrasettimanale martedì 29 ottobre alle ore 21. L'incontro, di ritorno nel massimo campionato dopo otto anni, si preannuncia delicato per entrambe le formazioni: il Brescia, terzultimo a quota 7, ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite e la panchina di Corini è a rischio, mentre nell'ultima giornata i nerazzurri di Conte hanno mancato l'occasione di scavalcare la Juventus al comando, pareggiando per 2-2 contro il Parma. Grande ex della sfida sarà Mario Balotelli, un solo gol in stagione fin qui e ancora a secco davanti al pubblico del Rigamonti. Dall'altra parte, 10 reti in due per la coppia Lukaku-Lautaro. A Brescia le due squadre si sono già affrontate 22 volte: il bilancio è di 3 vittorie interne, con 11 pareggi e 8 affermazioni dell'Inter.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Serie A tra Brescia e Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi, mentre a bordocampo ci saranno i collegamenti di Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.