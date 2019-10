Ancora una brutta notizia dall’infermeria azzurra per Carlo Ancelotti. Dopo aver perso per diversi mesi Kevin Malcuit che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro nel match pareggiato contro la Spal, l’allenatore del Napoli dovrà rinunciare anche a Faouzi Ghoulam per l'importantissima gara contro l'Atalanta valida per la 10^ giornata di Serie A. Nulla di grave per il terzino classe 1991, ma niente sfida del San Paolo (mercoledì ore 19): "Ghoulam non prenderà parte al ritiro con la squadra a causa di un risentimento muscolare riscontrato al termine dell’allenamento di questa mattina. Il calciatore nel pomeriggio si è sottoposto ad una risonanza magnetica", si legge nella nota pubblicata dal Napoli sul proprio account Twitter ufficiale. Per Ghoulam si tratta dell’ennesima noia fisica: solo 5 presenze per lui, tutte in Serie A, in questa prima parte di stagione. E adesso un nuovo stop che complica ancora di più i piani di Ancelotti.