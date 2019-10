Pastore ha detto: "Il mister e lo staff ci stanno convincendo che siamo forti". Ha fatto un lavoro importante dal punto di vista psicologico?

Dobbiamo essere una squadra ambiziosa. Non ho visto ambizione nella partita contro la Sampdoria. Bisogna cambiare questa cosa, dobbiamo giocare per vincere. Chi gioca per la Roma non può pensare diversamente. Per questo è importante lottare e correre.