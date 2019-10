Nonostante il momento difficile, la bontà del progetto tecnico non è mai stata messa in discussione. Lo ha ribadito il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenuto a margine della presentazione della Generali Milano Marathon: “Walter Mazzarri non ha bisogno di essere difeso, è un grande allenatore. L’anno scorso è stato fatto un ottimo campionato e abbiamo chiuso settimi, ora lasciamo lavorare la squadra: sono sicuro che i risultati arriveranno”. Il riscatto dovrà cominciare dagli impegni più imminenti: “L’obiettivo è far bene con la Lazio, nel derby e nel resto del campionato. Ora dobbiamo uscire da questo periodo con pochi punti fatti, dobbiamo essere squadra e pensare più al collettivo che ai singoli”.

Allontanare le polemiche

Le parole di Mazzarri, che ha citato il capitano della Juventus Giorgio Chiellini come esempio, hanno suscitato un po’ di malcontento in parte del tifo granata. “Voleva soltanto citare un calciatore che gli aveva lasciato buoni ricordi ai tempi del Livorno. Il Torino è pieno di esempi, dallo storico capitano Giorgio Ferrini fino a quello attuale, Belotti” ha spiegato in conclusione Urbano Cairo.