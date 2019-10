Il club bianconero stuzzica gli utenti su Twitter per l'urlo di gioia di CR7 dopo il gol contro il Genoa, la Fiorentina risponde suggerendo una dedica per il giovane centrocampista, a segno nella vittoria sul campo del Sassuolo: "Castrovilli is great"

Cosa avrà urlato Cristiano Ronaldo dopo aver realizzato il calcio di rigore del 2-1 in Juventus-Genoa, partita vinta all'ultimo minuto dalla squadra allenata da Maurizio Sarri nel turno infrasettimanale? Nel consueto giochino affidato ai social dal club bianconero, che fotografa l'esultanza di CR7 e chiede agli utenti di completare con un commento la didascalia delle parole dell'attaccante portoghese, si è inserita questa volta anche la Fiorentina.

"Castrovilli è un grande": il suggerimento viola a CR7

Il club toscano, fresco di vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo, ha suggerito su Twitter alla Juventus un commento "interessato". Riguardante Gaetano Castrovilli, rivelazione di questo avvio di stagione nella rosa di Vincenzo Montella e protagonista contro il Sassuolo di un gol e un assist. "Castrovilli è un grande" è il suggerimento dell'account Twitter inglese della Fiorentina. Un modo curioso per esaltare le prestazioni del numero 8 viola, sempre titolare sin qui in stagione nel 3-5-2 di Montella (con 2 reti e 2 passaggi vincenti) e protagonista proprio contro la Juventus al Franchi nello 0-0 della terza giornata. Il 22enne è tra i talenti osservati da Roberto Mancini per la Nazionale del futuro. In attesa di una possibile convocazione, si accontenta di essere accostato a uno dei più grandi giocatori al mondo. Merito di un curioso suggerimento social.