Torino, Izzo: "Stateci vicino". Poi il difensore elimina il post da Instagram

"Due giorni e si rigioca la partita dell'orgoglio. Tutti insieme, uniti per la maglia e per la città! Stateci vicino": questo il post che Armando Izzo ha scritto e poi, successivamente, cancellato dal proprio profilo Instagram. Un appello ai tifosi, per chiedere un supporto in questo momento di difficoltà. Il campionato del Torino era iniziato con due vittorie, poi sono arrivate ben cinque sconfitte nelle successive otto gare. L'ultima delle quali, il 4-0 contro la Lazio, ha fatto definitivamente suonare il campanello d'allarme in casa granata. Urbano Cairo ha confermato la fiducia in Walter Mazzarri ma ha mandato la squadra in ritiro in vista del derby contro la Juventus. Proprio per questo motivo, dunque, Armando Izzo è stato costretto a eliminare il messaggio rivolto ai tifosi. Con il ritiro iniziano giorni di silenzio, anche social, per i calciatori granata. Il difensore ha quindi cancellato il suo appello ai tifosi, che resta comunque valido per una delle partite più sentite della stagione.