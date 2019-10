Udinese, si va verso l'esonero di Tudor: ipotesi Gotti traghettatore

Due sconfitte consecutive con ben 11 gol subiti: in 3 giorni l'Udinese è passata dal primato come miglior difesa del campionato all'essere la quinta squadra ad aver preso più reti in Serie A. Un crollo preoccupante: contro l'Atalanta i bianconeri sono stati travolti dopo il vantaggio di Okaka, contro la Roma invece non sono stati mai in partita nonostante l'uomo in più. E la società, nonostante Tudor abbia diretto l'allenamento successivo alla gara contro i giallorossi, avrebbe deciso per il cambio in panchina. La riflessione continua, ma l'esonero dovrebbe materializzarsi presto. Tudor, dunque, non dovrebbe essere in panchina nella prossima gara che l'Udinese giocherà domenica 3 novembre alle 15 contro il Genoa a Marassi. Oltre all'esonero dell'allenatore, si valuta anche l'ipotesi di andare in ritiro.

Dal traghettatore Gotti ai nomi valutati per la successione

Chiaramente, dopo il turno infrasettimanale, sono pochi i giorni a disposizione per scegliere il nuovo allenatore. L'Udinese starebbe valutando anche una soluzione momentanea, quella di affidare la panchina a Luca Gotti, attuale vice di Igor Tudor. Si tratta di una persona voluta personalmente dal presidente Pozzo e non dall'allenatore croato, potrebbe quindi essere un traghettatore per prendersi qualche giorno in più per la scelta definitiva. Gotti, però, non potrebbe stare in panchina per motivi burocratici, dovrebbe quindi arrivare una deroga dalla Federazione. Un nome valutato per il futuro è quello di Massimo Carrera, che potrebbe quindi trovare panchina in Italia dopo il triennio allo Spartak Mosca. Alla proprietà, inoltre, piacerebbe anche il ritorno di Francesco Guidolin, che ha trascorso quattro stagioni importanti sulla panchina bianconera: non ci sono però stati ancora dei contatti concreti. Un approccio, invece, c'è già stato con Gattuso, ma l'operazione sembra difficile dal punto di vista economico a causa dell'elevato numero di membri dello staff. Sono stati presi in considerazione, inoltre, tanti altri nomi, come quelli di Colantuono e Marino, che già hanno lavorato a Udine. Al momento soltanto l'esonero di Tudor sembra ormai scritto, con la società bianconera che valuta una serie di nomi per la successione del croato.