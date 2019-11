“Adesso inizia il lavoro duro per tornare il prima possibile”: così Malcuit aveva annunciato l’inizio della riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio effettuata presso la clinica romana di Villa Stuart. Il calendario ha voluto che proprio una settimana dopo il Napoli fosse impegnato nella capitale per la partita contro la Roma. La società di De Laurentiis, arrivata con un giorno d’anticipo, ha quindi avuto modo di poter andare a far visita al compagno di squadra presente ancora presso la clinica per la riabilitazione. Ancelotti, Mertens, Insigne, Koulibaly, il presidente e il dottor Canonico hanno posato per una foto vicino al terzino, con un messaggio di incoraggiamento: “Forza Malcuit, ti aspettiamo!”

I tempi di recupero

Come comunicato dal Napoli in una nota apparsa sul sito ufficiale: "Kevin Malcuit si è sottoposto all'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro L'intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal Professor Mariani con la presenza del Responsabile Sanitario del Napoli dott. Raffaele Canonico”. I tempi di recupero stimati sono di almeno cinque-sei mesi, con la possibilità dunque di poter rivedere in campo Malcuit per le ultime partite della stagione.