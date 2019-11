Probabili formazioni di Roma-Napoli

Il match dell'Olimpico inaugura il weekend di campionato che si inserisce tra il turno infrasettimanale che ci siamo lasciati alle spalle e gli impegni europei che vedranno le squadre di Ancelotti e Fonseca impegnate rispettivamente in Champions e in Europa League. Diretta h 15 su Sky Sport Serie A

L'undicesima giornata di Serie A inizia col botto: all'Olimpico di Roma alle 15 va in scena la sfida tra i giallorossi di Fonseca e il Napoli. I padroni di casa sono reduci dalla straripante vittoria di Udine mentre dall'altra parte c'è una formazione amareggiata dal pareggio rimediato con l'Atalanta.

Roma, Cetin pronto a partire dal 1'

Fonseca pensa a due cambi rispetto alla partita del turno infrasettimanale di Udine: squalificato Fazio, è pronto a partire dal 1' Cetin, che sostituirebbe Juan Jesus non ancora al meglio. Il 22 difensore turco ha mostrato personalità ed è pronto a giocare accanto a Smalling. Per il resto nessuna novità, Mancini confermato a centrocampo con Veretout.

ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Napoli senza Allan. Ancelotti ritrova Mario Rui

Sono 22 i convocati di Ancelotti, che alle 11 dovrebbe essere presente alla discussione del ricorso della società per l'espulsione rimediata nel corso della partita con l'Atalanta, nel turno infrasettimanale. Vedremo un Napoli di qualità: manca Allan, a centrocampo ci saranno Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco spazio a Mertens, che contro la Roma si scatena: quella giallorossa è la grande a cui ha segnato di più, ben 6 reti (non a caso il belga è stato consigliato da Hamsik a FantaShow). In difesa dubbi su Manolas, l'ex romanista vuole giocare ma avverte ancora un po' di fastiidio al costato. A sinistra rientra Mario Rui.

NAPOLI (4-4-2) Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.