Napoli, ricorso d'urgenza contro la squalifica di Ancelotti

Il club di De Laurentiis ha presentato appello contro la decisione del Giudice sportivo di squalificare il proprio allenatore per una giornata "per avere contestato una decisione arbitrale, entrando a giuoco fermo"

Un ricorso d’urgenza contro la squalifica per una giornata a Carlo Ancelotti. È la mossa del Napoli dopo il rosso ricevuto dall’allenatore nel finale della partita dell’infrasettimanale contro l’Atalanta. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole dare un segnale importante.

Il comunicato del Giudice Sportivo

L’allenatore del Napoli è stato fermato per un turno “per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo, contestato una decisione arbitrale”. Ancelotti aveva, insieme alla squadra, contestato la mancata assegnazione di un calcio di rigore per un contatto in area tra Llorente e Kjaer.