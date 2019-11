Probabili formazioni di Spal-Sampdoria

Tanti dubbi in attacco per entrambi gli allenatori. In difesa Igor dovrebbe tornare dal 1' per Semplici. Dopo il gol del pari contro il Lecce, si candida per una maglia da titolare Ramirez. La diretta della partita su Sky Sport Serie A lunedì sera alle 20.45

Dopo due pareggi e una sconfitta nelle sue prime tra panchine, Claudio Ranieri andrà alla caccia della sua prima vittoria con la Sampdoria sul campo della Spal, anch'essa alla ricerca di punti dopo l'unico conquistato nelle ultime tre giornate di Serie A. Le squadre sono vicinissime in classifica: la Samp è ultima a quota 5, la Spal, poco più avanti, penultima a quota 7 a pari punti col Brescia. Nel Monday Night dell'11^ giornata di campionato sono in palio tre punti pesantissimi.

Spal, chi in attacco con Petagna?

I rebus per Semplici sono diversi, e viaggiano su tutti i tre reparti del gioco. Dopo la panchina di San Siro contro il Milan, Igor dovrebbe ritornare titolare, in difesa come centrale, ma occhio anche a Tomovic che potrebbe giocare dal 1' come nell'ultima giornata. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Murgia e Valoti, col primo favorito. Dubbio anche in attacco, dove il partner d'attacco di Petagna potrebbe essere Paloschi e non Floccari.

SPAL (3-5-2) Probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic Reca; Petagna, Paloschi.

Samp, Ramirez dietro le due punte?

Per Ranieri i dubbi di formazione sono soprattutto legati alla fase offensiva: di uomini e di modulo. Contro il Lecce Ramirez ha trovato un gol pesantissimo all'ultimo minuto che ha evitato la sconfitta. In caso di sua presenza dal primo minuto, giocherebbe dietro la due punte in un 4312. Gabbiadini dovrebbe tornare dal 1' in attacco. Non è invece certa la presenza dall'inizio di Fabio Quagliarella. Nella Samp potrebbe tornare a disposizione (in panchina) anche Linetty, ko nelle ultime quattro giornate per un infortunio agli adduttori.

SAMPDORIA (4-3-1-2) Probabili formazione: Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.