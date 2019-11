Spal-Sampdoria, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Momento negativo per Fabio Quagliarella, capocannoniere dello scorso campionato. L’attaccante della Sampdoria non arrivava al mese di novembre con una sola rete all’attivo in Serie A dalla stagione 2013/14, quando vestiva la maglia della Juventus. In quella occasione, però, Quagliarella aveva collezionato 5 presenze, contro le 9 di questa annata