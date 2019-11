L'Inter non vuole fermare la sua rincorsa alla Juventus capolista e la prossima fermata dice Bologna, Stadio Dall'Ara. La squadra di Antonio Conte affronterà gli emiliani nell'anticipo di sabato alle ore 18. Bologna che non avrà in panchina il proprio allenatore Sinisa Mihajlovic, ancora alle prese con il ciclo di cure per la leucemia contro la quale sta lottando. Inter reduce dalla vittoria a Brescia con la quale è riuscita a ripartire dopo il pareggio interno contro il Parma. Un ruolino di marcia che rimane comunque ottimo quello dei nerazzurri, con 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime 10 di campionato. Una squadra che non ha fatto altro che correre al massimo sin da inizio stagione, come ha ricordato un Conte un po' preoccupato nel post partita del Rigamonti. L'allenatore nerazzurro ha definito i suoi ragazzi come "una macchina che sta andando sempre al massimo dei giri". La vettura Inter verrà messa alla prova da un test difficile chiamato Bologna. I rossoblù hanno perso nell'ultimo turno sul campo del Cagliari per 3-2, pur disputando un'ottima gara. 12 punti nelle prime 10 partite, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Un andamento abbastanza regolare che vede infatti i rossoblù a centro classifica, appaiati al Verona e a -1 da Parma e Milan.

Dove vedere la partita

La sfida tra Bologna e Inter sarà trasmessa in esclusiva dalle 18 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terreste e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca di Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Daniele Adani. Gli interventi da bordocampo saranno affidati a Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.