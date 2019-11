Probabili formazioni di Bologna-Inter

Il secondo dei tre anticipi dell'XI giornata vede Bologna e Inter sfidarsi al Dall'Ara. La squadra di casa è reduce dal ko di Cagliari nel turno infrasettimanale, mentre l'Inter aveva anticipato il turno battendo il Brescia al Ripamonti martedì scorso, dovendo affrontare il Borussia Dortmund in Champions. Un successo dei nerazzurri porterebbe quindi la squadra di Conte al primo posto in attesa del Derby di Torino, che chiuderà il sabato di Serie A.

Bologna, Santander acciaccato. Dijks ancora out

Dodici punti dopo dieci giornate per i rossoblù di Mihajlovic, che contro l'Inter recupera l'ex nerazzurro Medel. Continua l'emergenza terzini: ancora fuori uso Tomiyasu, Dijks non convocato precauzionalmente. Al loro posto ci saranno Mbaye e Krejici. In attacco c'è la conferma di Palacio: Santander è acciaccato e dovrebbe essere in panchina.

BOLOGNA (4-2-3-1) Probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Inter, chance per Lazaro dal 1'

Buone notizie per Conte: recuperati e partiti con la squadra Vecino, Ranocchia e Sensi. Non convocati Asamoah (problemini a un ginocchio gonfio, resta a Milano in previsione di Dortmund) e D’Ambrosio (ancora non risolti i problemi legati al dito del piede fratturato). Tutto pronto per l'esordio di Lazaro dal 1'.

INTER (3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.