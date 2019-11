Gol di Piatek o autogol di Bastos? Una decisione fondamentale per ogni appassionato di fantacalcio e non solo. La Lega Serie A ha sciolto ogni dubbio e ha deciso a chi assegnare la rete del momentaneo pareggio del Milan contro la Lazio nella 11^giornata di Serie A: è autogol di Bastos. La scelta è stata resa nota attraverso il sito ufficiale della stessa Lega.

Al 28' della gara di San Siro, sul risultato di 1-0 per la Lazio (gol di Immobile al 25') è arrivato il pareggio rossonero: su cross dalla sinistra di Theo Hernandez Piatek ha allungato il gambone e ha sfiorato con la punta il pallone, che si è però infilato in rete dopo una deviazione di Bastos. Il tocco del difensore biancoceleste, a ben vedere, risulta decisivo in quanto incide sulla traiettoria della sfera. Da qui la decisione: niente gol a Piatek, è autorete di Bastos.