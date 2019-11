Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Attesi gol e spettacolo dal confronto tra la squadra di Gasperini e quella di Maran, rispettivamente terza e quinta in classifica. 21 i punti dei nerazzurri, 18 quelli dei sardi che con un successo agguanterebbero la Dea. Se i bergamaschi hanno il miglior attacco (30 gol), il Cagliari può vantare la terza miglior difesa (10 reti subite, come Inter e Lazio) dopo Verona e Juve.

Atalanta, squalificato De Roon

Due ballottaggi per Gasperini: Palomino-Kjaer in difesa e Malinovskyi-Gomez per il ruolo di trequartista, con il Papu in leggero vantaggio. Attacco con Ilicic-Muriel. Duvan Zapata, ancora out, è atteso da un'ecografia per vedere se il muscolo si è cicatrizzato. Punta ad andare in panchina col City mercoledì e giocare l'ultima prima della sosta contro la Samp.

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

Cagliari, ancora out Ceppitelli. A parte anche Birsa

Maran deve sciogliere due ballottaggi, uno in difesa e uno a centrocampo. Il primo riguarda la staffetta Lykogiannis-Cacciatore, con il primo in vantaggio. L'altro dubbio è Cigarini-Oliva. Più probabile che sia l'italiano a partire titolare.

CAGLIARI (4-3-1-2) Probabile formazione: Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.