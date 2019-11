Probabili formazioni di Genoa-Udinese

A Marassi va in scena una sfida tra due delle squadre che hanno già cambiato allenatore: Thiago Motta, che ha debuttato battendo il Brescia e per poco non fermava la Juve nell'infrasettimanale, affronta l'Udinese fresca dell'esonero di Tudor. I friulani, dopo la batosta presa dall'Atalanta, hanno incassato un poker casalingo che è costato il posto all'allenatore croato, per il momento rimpiazzato da Gotti.

Genoa, due dubbi per Thiago Motta

A contendersi una maglia sulla sinistra ci sono Ankersen e Barreca. Da decidere anche chi schierare accanto a Schone: in questo caso il ballottaggio è tra Lerager e Radovanovic. In attacco possibile staffetta tra Gumus e Pandev.

GENOA (4-2-3-1) Probabile formazione: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Lerager; Gumus, Agudelo, Kouamé; Pinamonti.

Udinese, Fofana al posto di Mandragora

In panchina Gotti non farà rivoluzioni: 2-3 cambi al massimo, perché chi ha giocato contro Atalanta e Roma deve prendersi le sue responsabilità. In attacco favoriti Okaka e Nestorovski, ma potrebbe inserirsi Pussetto.

UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Wallace, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.