Roma-Napoli, le chiavi tattiche della sfida

L'anticipo tra Roma e Napoli dell'Olimpico sarà influenzato da come Ancelotti e Fonseca decideranno di supplire alle assenze di Allan e Fazio. La partita sarà trasmessa in esclusiva dalle 15 su Sky Sport Serie A su satellite, fibra e digitale terrestre e Sky Sport 251 su satellite e fibra, anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Gli strascichi della partita contro l’Atalanta, arbitrali e di gestione della gara, non sono stati ancora assimilati che già il Napoli si trova a dover affrontare un’altra partita importante e complicata nell’anticipo di sabato, contro la Roma all’Olimpico. Una trasferta contro una squadra reduce da una brillante vittoria contro l’Udinese, nonostante un’ora in inferiorità numerica, e che - in generale - sembra in un momento positivo della stagione. La squadra di Fonseca è riuscita a risolvere in maniera positiva i problemi emersi nella prima parte del campionato, nonostante gli infortuni abbiano ridotto all’osso l’organico.



L’assenza di Allan nelle file del Napoli, un giocatore fondamentale nel sistema di Ancelotti, costringerà poi l’allenatore a scegliere che tipo di centrocampo schierare per affrontare la Roma. Una scelta che avrà ripercussioni sul piano gara di entrambe le squadre.



Cosa comporta l’assenza di Allan

Dal punto di vista tattico il Napoli è costruito per avere molteplici soluzioni con cui attaccare l’area avversaria, come dimostrato spesso in questa prima parte di stagione. Il problema è che la squadra di Ancelotti non riesce a concludere in porta con la stessa brillantezza, finendo per perdere punti in classifica a causa di questi errori (contri il Cagliari ad esempio, ma anche contro l’Udinese).

Questo preciso lavoro di costruzione eseguito dalla squadra grazie ad una notevole fluidità posizionale e ad una sapiente occupazione degli spazi ha come difetto strutturale una difficile transizione difensiva. Questo non solo per via dei profili scelti, più tecnici che fisici, ma anche per il modo di attaccare.



Il Napoli attacca con uno scaglionamento fluido che varia anche a seconda degli avversari, ma che sostanzialmente ha come obiettivo quello di occupare tutti gli spazi del campo in una variante del 3-2-4-1 o 3-4-2-1 (non è importante l’altezza media in campo, ma l’occupazione dei corridoi di gioco in cui i punti fermi sono soltanto i 3 centrali), ma vuole invece difendere schierandosi in modo più tradizionale tornando ad un classico 4-4-2. In questo ovviamente Allan è fondamentale per l’equilibrio tattico. Proprio nella partita contro l’Atalanta il Napoli ha dovuto fare a meno del brasiliano a causa di una distorsione al ginocchio e Ancelotti tra le varie opzioni ha scelto come soluzione immediata quella di sostituirlo con Zielinski.