Roma Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

Confermarsi da una parte, ripartire dall'altra. Roma e Napoli aprono l'undicesima giornata di Serie A e all'Olimpico è subito big match. Più per la zona Europa che per altro, perché nel turno infrassettimanale i giallorossi - battendo l'Udinese - hanno scavalcato proprio gli azzurri in classifica, fermati sul pari dall'Atalanta. La squadra di Fonseca si trova a quota 19 punti, ad una lunghezza di vantaggio su quella di Ancelotti. La Roma sta vivendo un grande periodo di forma, dal momento che non perde da cinque partite, sette in totale se consideriamo anche l'Europa League (ultimo ko lo 0-2 in casa contro l'Atalanta lo scorso 25 settembre). Dall'altra parte il Napoli è reduce da due pareggi consecutivi e non arriva a tre dal dicembre del 2014, dai tempi cioè di Benitez. Gli azzurri proveranno a fare male in attacco, visto che i giallorossi hanno sempre preso almeno un gol nelle prime cinque partite giocate all'Olimpico. Probabilmente una maglia da titolare andrà a Milik, che ha reagito dopo un inizio di stagione piuttosto complicato. La punta polacca ha segnato quattro gol nelle ultime tre partite di Serie A: doppietta decisiva contro l'Hellas Verona e gol nei due pareggi contro Spal e Atalanta. Dall'altra parte Fonseca si affida a Zaniolo, che va a segno da tre gare di fila. Pericolo numero uno per i padroni di casa è Mertens, che contro la Roma ha segnato ben cinque gol nelle ultime cinque gare.

Dove vedere la partita

La sfida tra Roma e Napoli sarà trasmessa in esclusiva dalle 15 su Sky Sport Serie A su satellite, fibra e digitale terrestre e Sky Sport 251 su satellite e fibra, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca di Maurizio Compagnoni; commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo Angelo Mangiante, Massimo Ugolini e Paolo Assogna.