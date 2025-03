"Ho detto ai ragazzi che sono una persona di una certa età e che non dovrebbero tenermi col fiato sospeso fino all’ultimo". Così Claudio Ranieri a Sky Sport al termine della vittoria, la 5^ di fila in campionato, contro l'Empoli per 1-0. A deciderla è stato Matias Soulé dopo 22 secondi. " Abbiamo creato tanto e avremmo dovuto chiuderla - ha continuato Ranieri -. Siamo venuti qua umili e determinati perché sappiamo che il girone di ritorno è molto duro. Vediamo quanta fatica hanno fatto le squadre che hanno giocano in Europa durante la settimana. Ho messo dentro dei ragazzi che avevano fame di giocare . Adesso possiamo preparare bene la partita di Bilbao".

"Hummels mi è piaciuto molto"

Sulla prestazione di Shomurodov e sulla traversa colpita: "È un ragazzo splendido, ma non è che abbia fatto mai tantissimi gol. Dipende dal pedigree di un calciatore. Era molto dispiaciuto e gli ho detto di non preoccuparsi. L'importante è trovarsi al posto giusto e al momento giusto, poi i gol arriveranno. Ci ha già risolto determinate partite, e lo farà anche per altre". Su Hummels, invece: "Mi è piaciuta molto la sua prestazione". E sulle condizioni di Celik (indisponibile contro l'Empoli) in vista del ritorno contro l'Athletic: "Lo valuteremo domani". Infine, sulla crescita avuta dalla squadra: "Nelle prime partite la cosa più importante è stata quella di ridare entusiasmo e autostima, perché la qualità non mancava. Ero convinto di far bene, anche se non così… Non ho fatto tabelle e non ho detto nulla, ho solo detto che i cavalli purosangue si vedono sul rettilineo finale, ed è lì che voglio vedere quello che sapremo fare".