La vittoria di Bergamo ha portato il Cagliari al quarto posto in classifica a pari punti con Lazio e Atalanta. Momento magico per il gruppo di Maran, che ha convinto i Cagliari club di tutta la Sardegna a riunirsi all'areoporto di Elmas in attesa dei loro idoli. Folta anche la presenza di ragazzini e bambini, che non erano ancora nati quando i rossoblù centrarono la semifinale della Coppa Uefa 1993-94