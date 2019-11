Serie A, il calendario del prossimo turno: la 12^ giornata

Quale partita si giocherà venerdì 8 novembre?

Ad aprire la dodicesima giornata di Serie A sarà l’anticipo tra Sassuolo e Bologna. Un match tutto da seguire che si giocherà venerdì al Mapei Stadium di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Quali partite si giocheranno sabato 9 novembre?

Dopo l’antipasto del venerdì sera, il dodicesimo turno di campionato entra sempre più nel vivo con i tre anticipi in programma sabato. Si parte alle ore 15 con la sfida tra Brescia e Torino, poi alla 18 toccherà all’Inter di Antonio Conte scendere in campo a San Siro contro l’Hellas Verona. Posticipo serale al San Paolo di Napoli, con la squadra allenata da Carlo Ancelotti che affronterà il Genoa alle ore 20.45.

Quali partite si giocheranno domenica 10 novembre?

A completare il menù della 12^ giornata di Serie A saranno le sei gare che si giocheranno domenica. Lunch match alla Sardegna Arena, dove i rossoblù affronteranno la Fiorentina. Tre le gare delle 15: Udinese-Spal, Sampdoria-Atalanta e Lazio-Lecce. Alle 18 al Tardini di Parma andrà in scena la sfida tra la squadra di D’Aversa e la Roma di Fonseca, rilanciata dagli ultimi risultati positivi. A chiudere la domenica calcistica di Serie A sarà l’attesissima sfida tra la Juventus capolista e il Milan, gara che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45.

Qual è il big match della 12^ giornata?

La gara di cartello di questo dodicesimo turno di Serie A andrà in scena domenica sera alle ore 20.45, quando all’Allianz Stadium di Torino la Juventus affronterà il Milan di Pioli. La squadra di Maurizio Sarri va a caccia di un nuovo successo in campionato che gli consentirebbe di mantenere il primato solitario in classifica, mentre i rossoneri sono in cerca di riscatto dopo una prima parte di stagione complicata.

Il calendario della 12^ giornata