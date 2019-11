4/29 ©Ansa

Riva sbarcò a Cagliari nell'estate del 1963. "Scoperto" da un osservatore del Cagliari, Andrea Arrica, che l'aveva seguito nella sua crescita al Legnano, in Serie C. Mancino naturale, dal tiro già molto potente, segnò subito 8 reti alla prima stagione in rossoblù, contribuendo alla promozione in Serie A