A dicembre appuntamento con #SkyBuffaRacconta: Gigi Riva, l'uomo che visse due volte

Nel 50° dell’anniversario della vittoria dello storico scudetto conquistato dal Cagliari, Federico Buffa torna a dicembre su Sky per celebrare la storia del principale protagonista di quel successo: un non sardo sbarcato sull’isola nel 1963 e destinato a cambiare per sempre la percezione della Sardegna, per quello che attiene al campo sportivo e calcistico in particolare.

Il nuovo protagonista di #SkyBuffaRacconta è un orfano lombardo, taciturno, indomito, irrequieto e soprattutto posseduto dall'istinto per far gol. Ha il nome dei grandi re francesi, Luigi, e il cognome, Riva, di chi è nato o vive sull'acqua. La qualità, ma soprattutto la fattura dei gol che segnerà nella sua carriera, lo faranno diventare l'indiscusso oggetto del desiderio di tutti i presidenti della Serie A italiana.

Quel desiderio sarà però destinato a rimanere tale, perché questa è la storia di un uomo che nacque e visse due volte: la prima, su un lago, elegante e verdeggiante, che lui nasconderà dentro di sé, per tenerlo con sé per sempre; su un mare vasto e misterioso, capace di ogni variazione del blu, la seconda e per sempre.

