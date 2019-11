Momento particolarmente delicato per il Napoli dopo il pareggio con il Salisburgo e, soprattutto, dopo l'ammutinamento della squadra contro il ritiro deciso dal club. Alessandro Del Piero ha analizzato quanto successo soffermandosi su un passaggio in particolare presente nel primo comunicato della società, che mette in primo piano il ruolo dell'allenatore: "Si precisa di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all'allenatore della stessa Carlo Ancelotti". "E' già iniziata l'autoesplosione, l'autoeliminazione del Napoli", sottolinea Del Piero.

Capello: "Mancata comunicazione"

La mancanza di un confronto è invece il punto su cui insiste di più Fabio Capello: "Il problema alla base è l'assenza di una chiara comunicazione tra presidente e allenatore. Come rimediare ora? Vincendo, è questa l'unica soluzione possibile. I giocatori vivranno da separati in casa, sono previsti momenti difficili anche a livello economico per loro".