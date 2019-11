Napoli, Ancelotti è in ritiro dopo la Champions ma senza la squadra: mistero. Le news

Caos Napoli nel post partita della quarta giornata di Champions League. Dopo il pareggio contro il Salisburgo i giocatori del Napoli, contrariamente a quelli che erano i programmi del club hanno lasciato lo stadio con i propri mezzi senza recarsi a Castel Volturno. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport ci sarebbe stato un acceso scambio di vedute nello spogliatoio tra i senatori del club che avrebbe poi portato alla decisione di rifutare le decisioni della società. Un cambio di programma significativo considerato il diktat del presidente che aveva invece deciso di prolungare il ritiro. Una decisione ribadita ai giocatori negli spogliatoi del San Paolo dal figlio del presidente Aurelio De Laurentiis. Dries Mertens è stato il primo a lasciare lo stadio, seguito dagli altri giocatori e da Ancelotti, che non si è presentato in sala stampa per rilasciare dichiarazioni. Contrariamente ai propri giocatori però l'allenatore, che nella conferenza stampa della viglilia si era espresso contro la decisione della società di mandare la squadra in ritiro, ha raggiunto Castel Volturno insieme allo staff.