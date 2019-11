Squadra venerdì a Castel Volturno per il "ritiro classico" in vista della partita di campionato contro il Genoa. La decisione, demandata a Carlo Ancelotti, è arrivata dopo l'ultimo allenamento al San Paolo svolto in un clima di contestazione. Le tensioni sono nate dal rifiuto dei giocatori di andare nel ritiro imposto dal presidente De Laurentiis dopo il Salisburgo

Domani il Napoli sarà in ritiro. Si tratta del classico raduno pre partita prima della sfida di campionato contro il Genoa. La squadra, dunque, si preparerà a Castel Volturno. Così, dopo il comunicato della società, in cui è stato demandato il compito a Carlo Ancelotti di fare questo tipo di scelte, l'allenatore ha optato per la soluzione di preparare a Castel Volturno il match di sabato sera conto i rossoblù. Come detto sarà un ritiro classico, dal lavoro in campo alla preparazione in sala video e fino alla cena, ma, a seguito delle ultime ore turbolente, sarà anche un modo per ritrovare quella comunità d'intenti auspicata dal presidente Aurelio De Laurentiis a seguito dello scontro con i giocatori. La squadra si era rifiutata di andare in ritiro dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo.

L'ultimo allenamento al San Paolo

Circa 200 abbonati hanno invece assistito all'ultimo allenamento sostenuto al San Paolo e in un clima di contestazione. Contestazione che c'è stata anche fuori dallo stadio, esposto anche uno striscione con la scritta "Rispetto!" davanti alla zona da cui entrano i calciatori.