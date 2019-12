La sconfitta contro il Bologna, il ritardo dalla vetta salito a 17 lunghezze dall’Inter di Antonio Conte, il chiarimento. Come anticipato nel corso dell'intervista a Sky, Carlo Ancelotti ha avuto un faccia a faccia con i suoi giocatori nella mattinata di lunedì alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. E ha deciso: “Il gruppo - si legge in un comunicato del Napoli - rimarrà in ritiro a partire da mercoledì per preparare il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18)”.