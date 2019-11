Dopo la vittoria in Champions League sulla Lokomotiv Mosca, valsa la qualificazione agli ottavi di finale, la Juventus vuole proseguire la marcia anche in campionato. I bianconeri affronteranno il Milan nel posticipo della domenica sera. In vista della sfida Maurizio Sarri dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione, derivanti dallo stato di forma di alcuni giocatori. A partire da Cristiano Ronaldo, sostituito a Mosca per un leggero affaticamento. Nulla di grave, per il momento la presenza del portoghese è confermata. Più incerta invece quella di Matthijs De Ligt, che ha subito una distorsione alla caviglia e quindi le sue condizioni saranno da valutare. L’olandese dovrebbe completare la linea di difesa con Cuadrado, Bonucci e Alex Sandro, davanti a Szczesny. A centrocampo regia affidata a Pjanic, con Bentancur e Matuidi che agiranno al suo fianco. In avanti favorito Higuain su Dybala, con Ramsey che giocherà sulla trequarti.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Milan, piccola revolution tattica

Nello scorso turno contro la Lazio, Suso era rimasto ai box per un risentimento muscolare. Non ha avuto miglior fortuna Castillejo che lo aveva sostituito: durante la sfida con i biancocelesti, infatti, si è procurato una lesione al bicipite femorale che lo rende indisponibile per la sfida dell’Allianz Stadium. Suso, che si è allenato regolarmente in gruppo, va sempre più verso una maglia da titolare. Confermato Duarte in difesa, visti i problemi fisici non ancora risolti di Musacchio. Mai grandi cambiamenti potrebbero arrivare a livello tattico: non è escluso il 4-3-3, ma il Milan che disegnamo all'antivigilia è pieno di novità. fuori Kessié e Krunic, con Bennacer (in vantaggio su Biglia) in un centrocampo a 4 completato da Conti, Paquetà e Theo Hernandez. I terzini diventerebbero quindi esterni, mentre la difesa a 3 vedrebbe Duarte, Romagnoli e un ripristinato Rodriguez. In avanti, Piatek supportato da Suso e Calhanoglu.

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Paquetà, Hernandez: Suso, Calhanoglu; Piatek. All. Stefano Pioli