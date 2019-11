Juventus-Milan, orari e dove vedere la partita in tv

Una delle grandi classiche del nostro campionato: Juventus-Milan (domenica ore 20.45) è il big match della dodicesima giornata di Serie A una gara dal fascino speciale nonostante il divario in classifica tra le due squadre. Se i bianconeri – primi in campionato e con in tasca già la qualificazione agli ottavi di finale di Champions con due turni d’anticipo rispetto alla fine del girone – infatti hanno mantenuto le attese della vigilia, lo stesso non si può dire fino a questo momento dei rossoneri, dodicesimi in classifica a quota 13 punti e protagonisti di un avvio di stagione decisamene difficile. Ma quale occasione migliore per provare a rilanciarsi? La squadra di Pioli proverà a mettere fine alla striscia di sconfitte accumulata in casa dei bianconeri: da quando si gioca allo Stadium, infatti, la Juventus ha sempre vinto in casa contro il Milan in Serie A, ben otto successi su otto, con 17 gol all'attivo (2.1 di media a incontro). I numeri sorridono ai bianconeri: la Juventus ha raccolto 36 punti sugli ultimi 39 disponibili in Serie A nelle sfide con il Milan, unica eccezione lo 0-1 di San Siro nell'ottobre 2016 (rete di Manuel Locatelli, oggi al Sassuolo).

Dove vedere Juve-Milan su Sky

La gara tra Juventus e Milan, valida per la 12^ giornata di Serie A, si giocherà domenica alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Il match inoltre sarà visibile in streaming sull’app Sky Go. Telecronaca della partita affidata a Riccardo Trevisani con il commento Daniele Adani; mentre a bordocampo ci saranno Giovanni Guardalà, Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.