Parma-Roma, tutto quello che c'è da sapere

È tempo di Serie A. La 12^ giornata vedrà affrontarsi anche Parma e Roma domenica alle 18. Dopo la trasferta di Europa League in Germania, un'altra gara fuori casa per gli uomini di Fonseca. Numeri, curiosità e statistiche della partita

Domenica va in scena Parma-Roma al Tardini. La Roma è la squadra che più volte ha battuto il Parma in Serie A: 31 successi contro i nove dei gialloblù (10N) e ha perso solo una delle prime 11 partite di questo campionato (6V, 4N). Solo due volte nella sua storia in Serie A ha fatto meglio allo stesso punto della stagione: nel 2013/14 e nel 2003/04. La Roma inoltre è imbattuta nelle ultime 9 trasferte di campionato (4V, 5N), in cui ha mantenuto la porta inviolata 5 volte. Fuori casa non ha una striscia di imbattibilità così lunga da agosto 2018 quando si era fermata a quota 12.

Altre curiosità e statistiche

I giallorossi hanno vinto otto delle ultime 10 trasferte di Serie A contro il Parma, incluse le tre più recenti (1N, 1P); 3 successi in più rispetto alle precedenti 15 (3N, 7P). Da una parte la Roma è la squadra che è stata meno minuti in svantaggio (25) in questo campionato; dall'altra solo la Sampdoria (511) ha passato più minuti sotto nel punteggio rispetto al Parma (388). La Roma è una delle 4 squadre di questo campionato a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti di gioco e una delle migliori due difese, insieme al Cagliari, per quanto riguarda i primi tempi con solo 3 gol subiti. Dall'altra parte il Parma ha segnato 16 gol nelle prime 11 giornate di campionato. Non fa meglio dalla stagione 2003/04 quando aveva realizzato ben 19 reti. La squadra ora allenata da D'Aversa ha anche vinto 3 delle ultime 4 partite casalinghe in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare interne (6N, 8P).

I numeri di Kucka e Perotti

Il centrocampista del Parma Juraj Kucka ha segnato 3 gol contro la Roma in Serie A, è la sua vittima preferita nel massimo campionato ma ha anche perso 5 delle 8 partite disputate contro la squadra ora allenata da Fonseca. Dall'altra parte è curioso notare come il primo e l’ultimo gol in Serie A di Diego Perotti siano arrivati proprio contro il Parma. Uno nell’ottobre 2014 con la maglia del Genoa e uno nel maggio 2019 con la maglia della Roma.